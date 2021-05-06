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В Греции массовые забастовки за трудовой закон. В Афинах остановился весь общественный транспорт

Новина українською → Афины, Четверг 06 мая 2021 20:00
В Греции массовые забастовки за трудовой закон. В Афинах остановился весь общественный транспорт Фото: в Греции вспыхнули массовые забастовки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Греции вспыхнули массовые забастовки из-за правительственного законопроекта об изменениях в трудовом законодательстве. Из-за забастовок в Афинах остановилась работа всего общественного транспорта.

Об этом пишет местное агентство Ekathimerini.

Суточную забастовку объявил главный профсоюз госслужащих Греции, который заявил, что предложенный правительством закон направлен на увеличение восьмичасового рабочего дня до 10 часов, а также отмену пятидневной рабочей недели и коллективных договоров.

Забастовку поддержали работники транспорта, что повлекло масштабный транспортный коллапс в Афинах. В греческой столице остановилось метро, поезда, автобусы и паромы на острова. Из-за остановки транспорта люди вынуждены передвигаться собственными автомобилями, что вызывает пробки.

По данным полиции, около 6500 протестующих собрались у здания парламента Греции. Они размахивают красными флагами, а также держат транспаранты с надписью "Мы не станем рабами 21 века".

Как опасаются профсоюзы, из-за принятия правительственного законопроекта во время пандемии многие греки потеряют работу, однако власти Греции отклонили претензии, отметив, что изменения в законодательстве дадут рабочим большую гибкость.

Напомним, накануне забастовку объявили сотрудники греческих СМИ. Забастовку объявил крупнейший журналистский профсоюз и ассоциации, которые с ним сотрудничают.

Добавим, в феврале Грецией также прокатились забастовки и протесты. Тогда греки выступали против закона о специальной полиции в университетах, однако документ все же приняли.

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