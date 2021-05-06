У Греції масові страйки через трудовий закон. В Афінах зупинився весь громадський транспорт

У Греції спалахнули масові страйки через урядовий законопроект про зміни в трудовому законодавстві. Через страйки в Афінах зупинилася робота всього громадського транспорту.

Добовий страйк оголосив головна профспілка держслужбовців Греції, який заявив, що запропонований урядом закон направлений на збільшення восьмигодинного робочого дня до 10 годин, а також скасування п'ятиденного робочого тижня та колективних договорів.

Страйк підтримали працівники транспорту, що спричинило масштабний транспортний колапс в Афінах. У грецькій столиці зупинилося метро, потяги, автобуси та пароми на острова. Через зупинку транспорту люди змушені пересуватися власними автомобілями, що спричиняє затори.

Thousands attend Late May Day protest in Athens. #Greece

(This year the actual May 1st coincided with Orthodox Easter) pic.twitter.com/Q96ZmZBDsf — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) May 6, 2021

За даними поліції, близько 6500 протестувальників зібралися поблизу будівлі парламенту Греції. Вони розмахують червоними прапорами, а також тримають транспаранти з надписом "Ми не станемо рабами 21 сторіччя".

Як побоюються профспілки, через схвалення урядового законопроекту під час пандемії багато греків втратять роботу, однак влада Греції відхилила претензії, наголосивши, що зміни у законодавстві дадуть робітникам більшу гнучкість.