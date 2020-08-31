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В Греции лесной пожар достиг развалин древнего города Микены, туристов эвакуировали

Автор: Инна Собора

Предварительно, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику

На греческом полуострове Пелопоннес лесной пожар достиг объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - руин города Микены. Экстренным службам удалось взять огонь под контроль.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пожарные заявили, что пламя, которое вплотную подступило к камням древнего поселения, больше не представляет опасности для археологического памятника.

Посетители музея древнего города были эвакуированы в целях предосторожности. К борьбе с огнем была привлечена авиация.

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По предварительным оценкам, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику. Команда экспертов позднее проведет экспертизу последствий пожара.

Во втором тысячелетии до новой эры город выступал одним из центров Микенской цивилизации у Средиземного моря. Археологические памятники Микен и Тиринфа с 1999 года являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Греции эвакуировали три деревни из-за масштабного лесного пожара.

Напомним, ранее лесной пожар произошел во Франции на берегу Средиземного моря.

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