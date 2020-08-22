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В Греции эвакуировали три деревни из-за масштабного лесного пожара

Восточный Мани, Суббота 22 августа 2020 18:37
В Греции эвакуировали три деревни из-за масштабного лесного пожара
Фото: лесной пожар в Греции (Panagiotis Kouros/ANA-MPA)
Автор: Дмитрий Левицкий

К тушению пожара привлечена авиация

Утром 22 августа на востоке греческого острова Мани произошел масштабный лесной пожар. В качестве меры предосторожности местные власти решили эвакуировать три деревни, расположенные вблизи места пожара.

Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.

По данным издания, речь идет о поселениях Вачос, Джерма и Дрозолиги. Пожар также заблокировал движение по автодороге Ареополис-Гифио, поэтому автомобили вынуждены ехать на объездные дороги.

К тушению пожара в районе Лангадаса, где пламя сформировало два очага, привлечены 53 человека с 17 пожарными машинами. Также пожар тушат четыре самолета и 5 вертолетов.

Муниципальные власти, как добавили в издании, помогают с резервуарами для воды.

Напомним, масштабные лесные пожары вспыхнули в американском штате Калифорния; огонь унес жизни уже по меньшей мере 4 людей.

Кроме того, лесной пожар произошел во Франции на берегу Средиземного моря; во время ликвидации пожара пострадали по меньшей мере 14 огнеборцев.

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