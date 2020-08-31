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У Греції лісова пожежа досягла руїн стародавнього міста Мікени, туристів евакуювали

Мікени, Понеділок 31 серпня 2020 05:07
У Греції лісова пожежа досягла руїн стародавнього міста Мікени, туристів евакуювали
Фото: місце події (twitter.com/ASCSAthens)
Автор: Инна Собора

Попередньо, полум'я не завдало шкоди археологічній пам'ятці

На грецькому півострові Пелопоннес лісова пожежа досягла об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - руїн міста Мікени. Екстреним службам вдалося взяти вогонь під контроль.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Пожежні заявили, що полум'я, яке впритул підступило до каменів стародавнього поселення, більше не представляє небезпеки для археологічної пам'ятки.

Відвідувачі музею стародавнього міста були евакуйовані в цілях обережності. До боротьби з вогнем була залучена авіація.

За попередніми оцінками, полум'я не завдало шкоди археологічній пам'ятці. Команда експертів пізніше проведе експертизу наслідків пожежі.

У другому тисячолітті до нової ери місто виступав одним з центрів Мікенської цивілізації біля Середземного моря. Археологічні пам'ятки Мікен і Тиринфа з 1999 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше в Греції евакуювали три села через масштабну лісову пожежу.

Нагадаємо, раніше лісова пожежа сталася у Франції на березі Середземного моря.

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