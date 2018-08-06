В Греции и Италии удерживают более 200 украинских моряков, - МИД

В течение последнего месяца 33 украинских моряка вернулись в Украину

В Греции и Италии удерживают более 200 украинских моряков. Об этом в ходе брифинга сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Заяц.

В частности, Заяц сообщил об ухудшении ситуации с украинскими моряками.

"Ситуация за последние годы значительно ухудшилась. С моряками всегда были проблемы, но ситуации в таких масштабах, которая происходит сейчас, не было уже давно, или, возможно, и никогда. Две приоритетные точки на карте по этому поводу - это Греция и Италия", - сообщил он.

Так, по данным МИД, в Греции по состоянию на июнь этого года содержится 151 украинский моряк, из них 108 осуждены, из них 98 - за перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация, как отметил Заяц, сохраняется и в Италии, где удерживаются около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

"В течение последнего месяца 33 украинских моряка вернулись в Украину", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июле в Украину из Омана вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune, которые с лета 2016 года не могли покинуть судно из-за банкротства судовладельца.