У Греції та Італії утримуються понад 200 українських моряків, - МЗС

Протягом останнього місяця 33 українські моряки повернулися до України

У Греції та Італії утримуються понад 200 українських моряків. Про це у ході брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Заяць.

Зокрема, Заяць повідомив про погіршення ситуації з українськими моряками.

"Ситуація за останні роки значно погіршилася. З моряками завжди були проблеми, але ситуації у таких масштабах, яка відбувається зараз, не було вже давно, або, можливо, і ніколи. Дві пріоритетні точки на карті з цього приводу - це Греція та Італія", - повідомив він.

Так, за даними МЗС, у Греції станом на червень цього року утримується 151 український моряк, з них 108 засуджено, з них 98 - за перевезення нелегальних мігрантів. Приблизно така ж ситуація, як зазначив Заяць, зберігається в Італії, де утримуються близько 100 громадян України за перевезення нелегальних мігрантів.

"Протягом останнього місяця 33 українські моряки повернулися до України", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні до України з Оману повернулися 15 членів екіпажу судна Free Neptune, які з літа 2016 року не могли покинути судно через банкрутство судновласника.