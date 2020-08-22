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У Греції евакуювали три села через масштабну лісову пожежу

Східний Мані, Субота 22 серпня 2020 18:37
У Греції евакуювали три села через масштабну лісову пожежу
Фото: лісова пожежа у Греції (Panagiotis Kouros/ANA-MPA)
Автор: Дмитро Левицький

До гасіння пожежі залучено авіацію

Вранці 22 серпня на сході грецького острову Мані сталася масштабна лісова пожежа. Як застережний захід місцева влада вирішила евакуювати три села, розташовані поблизу місця пожежі.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

За даними видання, мова йде про поселення Вачос, Джерма та Дрозолігі. Пожежа також заблокувала рух автодорогою Ареополіс-Гіфіо, тому автомобілі вимушені їхати на обхідні дороги.

До гасіння пожежі в районі Лангадаса, де полум'я сформувало два осередки, залучені 53 людини з 17 пожежними машинами. Також пожежу гасять чотири літаки та 5 вертольотів.

Муніципальна влада, як додали у виданні, допомагає з резервуарами для води.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі спалахнули в американському штаті Каліфорнія; вогонь забрав життя вже щонайменше 4 людей.

Крім того, лісова пожежа сталася у Франції на березі Середземного моря; під час ліквідації пожежі постраждали щонайменше 14 вогнеборців.

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