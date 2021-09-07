В Греции будут штрафовать на 5 тысяч евро за каждое мошенничество с вакцинами и COVID-тестами

В Греции врачей и других медицинских работников будут штрафовать за выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации или фейковых COVID-тестов. За каждый такой случай нарушители должны будут заплатить 5000 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Соответствующую поправку в законодательство предложило парламенту Министерство здравоохранения Греции.

В частности, будут штрафовать лиц, которые приобрели поддельный COVID-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Также Минздрав Греции предлагает соответствующее наказание ввести для преподавателей и студентов медицинских школ университетов и технических колледжей.

Между тем, предлагается отстранять учителей указанных заведений от работы в случае отказа от прививки.

Кроме этого, заплатить штраф в размере от 10 до 50 тысяч евро придется и владельцам или руководителям медицинских учреждений и пансионатов где будут предоставлять рабочие места людям, которые не вакцинированы против COVID-19.

Этот штраф будет увеличиваться от 20 до 200 тысяч евро за каждое повторное правонарушение.

Предложенная поправка также устанавливает ограничение на стоимость экспресс-тестов на COVID-19 - не более 10 евро.