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У Греції штрафуватимуть на 5 тисяч євро за кожне шахрайство з вакцинами та COVID-тестами

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Греція, Вівторок 07 вересня 2021 13:57
У Греції штрафуватимуть на 5 тисяч євро за кожне шахрайство з вакцинами та COVID-тестами Фото: у Греції штрафуватимуть на 5 тисяч євро за шахрайство з вакцинами та COVID-тестами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Греції лікарів та інших медичних працівників штрафуватимуть за видачу фальшивих сертифікатів про вакцинацію або фейкових COVID-тестів. За кожен такий випадок порушники повинні будуть сплатити 5000 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Відповідну поправку до законодавства запропонувало парламенту Міністерство охорони здоров'я Греції.

Зокрема, штрафуватимуть осіб, які придбали підроблений COVID-сертифікат чи негативний результат тесту на коронавірус.

Також МОЗ Греції пропонує відповідне покарання ввести для викладачів і студентів медичних шкіл університетів і технічних коледжів.

Між тим, пропонується відстороняти вчителів вказаних закладів від роботи у випадку відмови від щеплення.

Крім цього, сплачувати штраф у розмірі від 10 до 50 тисяч євро доведеться і власникам або керівникам медичних установ і пансіонатів, які надаватимуть робочі місця людям, що не вакциновані проти COVID-19.

Цей штраф буде збільшуватися від 20 до 200 тисяч євро за кожне повторне правопорушення.

Запропонована поправка також встановлює обмеження на вартість експрес-тестів на COVID-19 - не більше 10 євро.

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Греція Вакцина від коронавірусу
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