В Греции арестовали двух подозреваемых в поджоге лесов

В Греции причинами некоторых лесных пожаров называют поджоги. Так, полиция арестовала двух подозреваемых в организации поджогов в лесах вблизи Афин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Первым арестованным был 54-летний греческий мужчина, который, предположительно, использовал зажигалку, чтобы поджечь бумаги и сухую растительность в кустарнике на окраине деревни к западу от Афин в воскресенье. Мужчина покинул место происшествия пешком и был задержан проезжавшим мимо полицейским патрулем.

Во втором случае, речь идет о 29-летней иностранке, гражданство которой не разглашается. Ее обвиняют в том, что она подожгла сухие листья на земле возле дерева на площади в центре Афин. Полиция потушила пламя и арестовала женщину.