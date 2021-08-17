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У Греції заарештували двох підозрюваних у підпалі лісів

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Греція, Вівторок 17 серпня 2021 15:48
У Греції заарештували двох підозрюваних у підпалі лісів Фото: у Греції заарештували двох підозрюваних у підпалі лісів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Греції причинами деяких лісових пожеж називають підпали. Так, поліція заарештувала двох підозрюваних в організації підпалів у лісах поблизу Афін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Першим заарештованим був 54-річний Грецький чоловік, який, імовірно, використовував запальничку, щоб підпалити папери і суху рослинність в чагарнику на околиці села на захід від Афін в неділю. Чоловік покинув місце події пішки і був затриманий поліцейським патрулем, що проїжджав повз.

У другому випадку, мова йде про 29-річну іноземку, громадянство якої не розголошується. Її звинувачують в тому, що вона підпалила сухе листя на землі біля дерева на площі в центрі Афін. Поліція загасила полум'я і заарештувала жінку.

Нагадавши, прем'єр Греції назвав пожежі в країні найбільшою екологічною катастрофою за десятиліття.

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Греція Пожежа
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