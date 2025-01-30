Гренландію закликали розглянути вступ до ЄС для захисту від погроз Трампа

Гренландії слід розглянути можливість возз'єднання з Європейським союзом. Вступ до блоку буде "захистом" від погроз президента США Дональда Трампа придбати арктичний острів.

Про це заявив данський депутат Європарламенту Мортен Леккегор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Незважаючи на його слова про те, що майбутнє Гренландії зрештою мають вирішити самі гренландці, він заявив, що настав час для "якогось нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки незалежним ви хочете бути, ви повинні бути членом альянсів. І, на мою думку, ЄС - найкращий альянс, до якого ви можете потрапити. Це стосується Данії, це стосується Гренландії", - сказав депутат Європарламенту.

Він додав, що ЄС забезпечить острову "захист".

"У спільному суспільстві ви захищені економічно і політично", - заявив Леккегор.

Politico зазначило, що Гренландія, яка є самоврядною датською територією, 1982 року проголосувала на референдумі за вихід із Європейських співтовариств (попередника ЄС) і офіційно вийшла з боку 195 року. При цьому більшість із 60 000 жителів острова є данцями і, отже, як і раніше, є громадянами ЄС.

"Очевидно, що ситуація кардинально змінилася з 1985 року. Зараз у нас зовсім інша геополітична ситуація", - заявив Леккегор.

Він також стверджував, що Гренландія є природним кандидатом на членство в ЄС із сильною демократією та системою соціального забезпечення.

"Багато цінностей, які відстоюють держави-члени ЄС, повністю відповідають цінностям Гренландії", - сказав він.

Депутат Європарламенту також наголосив, що ненавмисною вигодою від брязкання зброєю Трампа стало те, що Гренландія могла б "відновити обговорення питання про те, чи розглядають вони тісніші стосунки з Європою", включно з "новим розумінням спільного майбутнього".

"Якщо ви хочете політичних змін, це може стати тим поштовхом, який необхідний гренландцям, щоб по-новому поглянути на те, що відбувається в Європі", - резюмував він.