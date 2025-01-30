Гренландию призвали рассмотреть вступление в ЕС для защиты от угроз Трампа

Гренландии следует рассмотреть возможность воссоединение с Европейским союзом. Вступление в блок будет "защитой" от угроз президента США Дональда Трампа приобрести арктический остров.

Об этом заявил датский депутат Европарламента Мортен Леккегор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Несмотря на его слова о том, что будущее Гренландии в конечном итоге должны решить сами гренландцы, он заявил, что настало время для "какого-то нового мышления".

"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько независимым вы хотите быть, вы должны быть членом альянсов. И, по моему мнению, ЕС - лучший альянс, в который вы можете попасть. Это касается Дании, это касается Гренландии", - сказал депутат Европарламента.

Он добавил, что ЕС обеспечит острову "защиту".

"В общем обществе вы защищены экономически и политически", - заявил Леккегор.

Politico отметило, что Гренландия, которая является самоуправляющейся датской территорией, в 1982 году проголосовала на референдуме за выход из Европейским сообществ (предшественника ЕС) и официально вышла из бока в 195 году. При этом большинство из 60 000 жителей острова являются датчанами и, следовательно, по-прежнему являются гражданами ЕС.

"Очевидно, что ситуация кардинально изменилась с 1985 года. Сейчас у нас совершенно иная геополитическая ситуация", - заявил Леккегор.

Он также утверждал, что Гренландия является естественным кандидатом на членство в ЕС с сильной демократией и системой социального обеспечения.

"Многие ценности, которые отстаивают государства-члены ЕС, полностью соответствуют ценностям Гренландии", - сказал он.

Депутат Европарламента также подчеркнул, что непреднамеренной выгодой от бряцания оружием Трампа стало то, что Гренландия могла бы "возобновить обсуждение вопроса о том, рассматривают ли они более тесные отношения с Европой", включая "новое понимание общего будущего".

"Если вы хотите политических перемен, это может стать тем толчком, который необходим гренландцам, чтобы по-новому взглянуть на то, что происходит в Европе", - резюмировал он.