Гренландія тане у 17 разів швидше: вчені попереджають про загрозу світовому океану

Температурні рекорди і глобальне потепління

15 травня температура в Ісландії перевищила 26°C - аномалія для цього регіону. У 84% метеостанцій країни зафіксовано рекордні показники. В окремих частинах східної Гренландії спека була на 3,9°C вищою, ніж у доіндустріальний період.

Вчені пояснюють, що без змін клімату подібна спека була б неможливою. Арктика нагрівається у чотири рази швидше, ніж решта планети - згідно з дослідженням у журналі Nature.

Наслідки танення льодовиків

Раптове танення льоду не лише прискорює підняття рівня океану, а й ставить під загрозу спосіб життя корінних народів Гренландії, які більше не можуть полювати на кризі. Також страждає інфраструктура: льодові повені можуть пошкодити дороги та будівлі, не розраховані на таку спеку.

На думку вчених, така погодна аномалія може повторюватись приблизно раз на 100 років. Однак глобальне потепління підвищує ймовірність її виникнення частіше.