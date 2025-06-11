Гренландія тане у 17 разів швидше: вчені попереджають про загрозу світовому океану
У травні 2025 року льодовик Гренландії танув у 17 разів швидше, ніж у середньому, через надзвичайну спеку. Це значно підвищило рівень світового океану
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Economic Times.
Температурні рекорди і глобальне потепління
15 травня температура в Ісландії перевищила 26°C - аномалія для цього регіону. У 84% метеостанцій країни зафіксовано рекордні показники. В окремих частинах східної Гренландії спека була на 3,9°C вищою, ніж у доіндустріальний період.
Вчені пояснюють, що без змін клімату подібна спека була б неможливою. Арктика нагрівається у чотири рази швидше, ніж решта планети - згідно з дослідженням у журналі Nature.
Наслідки танення льодовиків
Раптове танення льоду не лише прискорює підняття рівня океану, а й ставить під загрозу спосіб життя корінних народів Гренландії, які більше не можуть полювати на кризі. Також страждає інфраструктура: льодові повені можуть пошкодити дороги та будівлі, не розраховані на таку спеку.
На думку вчених, така погодна аномалія може повторюватись приблизно раз на 100 років. Однак глобальне потепління підвищує ймовірність її виникнення частіше.
Раніше РБК-Україна писало, що у найближчі п’ять років світ майже напевно переживе рекордну спеку, а межу +1,5°C буде перевищено щонайменше один раз. Це підвищує ризики посух, повеней і лісових пожеж, а також ставить під загрозу досягнення кліматичних цілей Паризької угоди. Вперше з’явилась ймовірність (1%), що температура може перевищити +2°C вже до 2030 року.
Також ми розповідали, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень і спричинив понад 150 масштабних кліматичних катастроф - повеней, ураганів і аномальних хвиль спеки. Загинули люди, сотні тисяч залишилися без домівок. Планета занурена в глибоку кліматичну кризу, а рівень викидів вуглецю продовжує зростати.
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