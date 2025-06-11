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Гренландия тает в 17 раз быстрее: ученые предупреждают об угрозе мировому океану

Среда 11 июня 2025 12:36
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Гренландия тает в 17 раз быстрее: ученые предупреждают об угрозе мировому океану Фото: Ледники в Гренландии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В мае 2025 года ледник Гренландии таял в 17 раз быстрее, чем в среднем, из-за чрезвычайной жары. Это значительно повысило уровень мирового океана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Economic Times.

Температурные рекорды и глобальное потепление

15 мая температура в Исландии превысила 26°C - аномалия для этого региона. В 84% метеостанций страны зафиксированы рекордные показатели. В отдельных частях восточной Гренландии жара была на 3,9°C выше, чем в доиндустриальный период.

Ученые объясняют, что без изменений климата подобная жара была бы невозможной. Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная планета - согласно исследованию в журнале Nature.

Последствия таяния ледников

Внезапное таяние льда не только ускоряет поднятие уровня океана, но и ставит под угрозу образ жизни коренных народов Гренландии, которые больше не могут охотиться на льду. Также страдает инфраструктура: ледовые наводнения могут повредить дороги и здания, не рассчитанные на такую жару.

По мнению ученых, такая погодная аномалия может повторяться примерно раз в 100 лет. Однако глобальное потепление повышает вероятность ее возникновения чаще.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие пять лет мир почти наверняка переживет рекордную жару, а предел +1,5°C будет превышен как минимум один раз. Это повышает риски засух, наводнений и лесных пожаров, а также ставит под угрозу достижение климатических целей Парижского соглашения. Впервые появилась вероятность (1%), что температура может превысить +2°C уже к 2030 году.

Также мы рассказывали, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений и вызвал более 150 масштабных климатических катастроф - наводнений, ураганов и аномальных волн жары. Погибли люди, сотни тысяч остались без крова. Планета погружена в глубокий климатический кризис, а уровень выбросов углерода продолжает расти.

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