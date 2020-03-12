Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее из-за глобального потепления

Иллюстративное фото (unsplash.com/Jay Ruzesky)

Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее, чем 30 лет назад

Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее, чем в 1990 годах из-за глобального потепления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что авторы проекта Ice Sheet Mass Balance исследуют состояние ледового покрова на земной поверхности в течение последних 30 лет.

"Для оценки таяния льдов исследователи анализировали спутниковые снимки Гренландии и Антарктики", - говорится в сообщении.

Так, между 1992 и 2017 годы Гренландия и Антарктика совместно потеряли 6,4 триллиона льда. Это привело к росту среднего уровня океана в мире на 17,8 миллиметра.

По словам профессора Лидского университета Эндрю Шепарда, сейчас таяние ледового покрова на треть отвечает за рост уровня Мирового океана, тогда как в 1990-х эта доля составляла около 5%.

"Это имеет важные последствия для будущего, береговых подтоплений и размывание почв", - сказал он.

Шепард добавляет, что основное беспокойство вызывает тот факт, что темпы таяния льда превышают прогнозы экспертов ООН.

Прогнозируется, что рост уровня Мирового океана на 53 сантиметра до 2100 года, тогда как таяние ледников может добавить к этому показателю еще 17 сантиметров.

"Если это сбудется, то к 2100 году угроза подтопления берегов затронет 400 миллионов людей", - прогнозирует Шепард.

Напомним, Гренландия планирует продавать талую воду коммерческим компаниям. Всего было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, на данный момент их получили девять проектов. В первую очередь власть ориентируется на коммерческие компании.

Как сообщало РБК-Украина, в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о стремительном таянии льда в Гренландии.