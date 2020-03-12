Гренландія й Антарктика тануть у шість разів швидше через глобальне потепління

Ілюстративне фото (unsplash.com/Jay Ruzesky)

Гренландія й Антарктика тануть в шість разів швидше, ніж 30 років тому

Гренландія й Антарктика тануть у шість разів швидше ніж у 1990 роках через глобальне потепління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що автори проєкту Ice Sheet Mass Balance досліджують стан льодового покриву на земній поверхні протягом останніх 30 років.

"Для оцінки танення льодів дослідники аналізували супутникові знімки Гренландії та Антарктики", - йдеться у повідомленні.

Так, між 1992 і 2017 роками Гренландія й Антарктика спільно втратили 6,4 трильйона льоду. Це призвело до зростання середнього рівня океану у світі на 17,8 міліметра.

За словами професора Лідського університету Ендрю Шепарда, нині танення льодового покриву на третину відповідає за зростання рівня Світового океану, тоді як у 1990-х ця частка складала десь 5%.

"Це має важливі наслідки для майбутнього, берегових підтоплень і розмивання ґрунтів", - сказав він.

Шепард додає, що основне занепокоєння викликає той факт, що темпи танення льоду перевищують прогнози експертів ООН.

Прогнозується, що зростання рівня Світового океану на 53 сантиметри до 2100 року, тоді як танення льодовиків може додати до цього показника ще 17 сантиметрів.

"Якщо це справдиться, то до 2100 року загроза підтоплення берегів зачепить 400 мільйонів людей", - прогнозує Шепард.

Нагадаємо, Гренландія планує продавати талу воду комерційним компаніям. Всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води, на даний момент їх отримали дев'ять проектів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про стрімке танення льоду в Гренландії.