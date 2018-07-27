Гремингер ознакомился с работой СММ на Донбассе

Генсек ОБСЕ ознакомился с повседневной работой команд СММ ОБСЕ "в полях"

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сегодня, 27 июля, в ходе визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ), а также с экономической и социальной ситуацией с безопасностью. Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter.

Сообщается, что Гремингер в ходе визита на Донбасс обсудил вопросы социальной, экономической и социальной безопасности региона.

"Во время визита в Восточную Украину генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил вопросы социальной, экономической и социальной безопасности на местах. Он также видел непосредственно повседневную работу команд СММ ОБСЕ "в полях", в том числе патрульный хаб в Краматорске и базу прямого патрулирования в Светлодарске", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев попросил ОБСЕ усилить эффективность мониторинговой миссии на Донбассе. Наев и Гремингер 27 июля обсудили ситуацию с безопасностью в районе проведения ООС. Встреча прошла в городе Бахмут.