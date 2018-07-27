Гремінгер ознайомився з роботою СММ на Донбасі

Генсек ОБСЄ ознайомився з повсякденною роботою команд СММ ОБСЄ "в полях"

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер сьогодні, 27 липня, в ході візиту на Донбас ознайомився з роботою Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ), а також з економічною, соціальною ситуацією з безпекою. Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ в Twitter.

Повідомляється, що Гремінгер в ході візиту на Донбас обговорив питання соціальної, економічної і соціальної безпеки регіону.

"Під час візиту в Східну Україну генсек ОБСЄ Томас Гремінгер обговорив питання соціальної, економічної і соціальної безпеки на місцях. Він також бачив безпосередньо повсякденну роботу команд СММ ОБСЄ "в полях", у тому числі патрульний хаб у Краматорську і базу прямого патрулювання в Світлодарську", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв попросив ОБСЄ посилити ефективність моніторингової місії на Донбасі. Наєв і Гремінгер 27 липня обговорили ситуацію з безпекою в районі проведення ООС. Зустріч пройшла в місті Бахмут.