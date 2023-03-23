GREENDAY випустив нову преміальну горілку Power

Як зазначають в компанії, GRENDAY "POWER" - це емоційна допомога країні від відомого горілчаного бренду. GREENDAY "POWER" відрізняється від багатьох горілок на патріотичну тематику і швидко набирає своїх прихильників. Їм довподоби стриманий актуальний дизайн у стилі "мілітарі", за яким відчувається міць і енергія продукту, та незмінна якість, яку тримає попри усіх труднощів GREENDAY.

"Ми несемо відповідальність за свої продукти, тому вкладаємо увесь свій професіоналізм та досвід у розвиток виняткового бренду, який є основою майбутнього успіху у цій галузі", - зазначив Фелікс Черток.

Також, за його словами, торговий дім "АВ" швидко відреагував та пристосувався до сучасних реалій продовжуючи працювати, попри перебої зі світлом, нестачу робочої сили, комплектуючих. Слід зауважити, що частина українських територій окупована і там не відбувався продаж. До того ж у березні-квітні 2022 року алкогольні напої не продавалися через заборону з боку держави.

"Попри те, що ринок виробництва горілки в Україні з початку війни значно впав, усі сили Торгового дому "АВ" були спрямовані на те, щоб зберегти клієнтів із якими працює протягом багатьох років, а також робочі місця для людей". У 2022 році доля продажів Green Day залишилася на довоєнному рівні", - коментує Фелікс Черток.