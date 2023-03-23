GREENDAY выпустил новую премиальную водку Power
Торговый дом "АВ" (ТМ Green Day) представила новую премиальную водку Power.
Об этом заявил владелец компании по дистрибуции торговый дом "АВ" Феликс Черток, сообщает РБК-Украина.
Как отмечают в компании, GRENDAY "POWER" - это эмоциональная помощь стране от известного водочного бренда. GREENDAY "POWER" отличается от многих водок на патриотическую тематику и быстро набирает своих поклонников. Им нравится сдержанный актуальный дизайн в стиле "милитари", за которым чувствуется мощь и энергия продукта, и неизменное качество, которое держит при всех трудностях GREENDAY.
"Мы несем ответственность за свои продукты, поэтому вкладываем весь свой профессионализм и опыт в развитие исключительного бренда, являющегося основой будущего успеха в этой области", - отметил Феликс Черток.
Также, по его словам, торговый дом "АВ" быстро отреагировал и приспособился к современным реалиям, продолжая работать, несмотря на перебои со светом, нехватку рабочей силы, комплектующих. Следует заметить, что часть украинских территорий оккупирована и там не происходили продажи. К тому же, в марте-апреле 2022 года алкогольные напитки не продавались из-за запрета со стороны государства.
"Несмотря на то, что рынок производства водки в Украине с начала войны значительно упал, все силы Торгового дома "АВ" были направлены на то, чтобы сохранить клиентов с которыми работает на протяжении многих лет, а также рабочие места для людей". В 2022 году судьба продаж Green Day осталась на довоенном уровне", - комментирует Феликс Черток.
Напомним, ранее мы писали, что компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка".