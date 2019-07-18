Гречковский выиграл репутационные иски против Курячего и Лубинца

Член Высшего совета правосудия (ВСП) Павел Гречковский выиграл репутационные иски против народных депутатов Максима Курячего и Дмитрия Лубинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В частности, 17 июля Печерский районный суд поставил, что нардепы должны опровергнуть свои недостоверные заявления о том, что Гречковский не мог быть избранным в Высший совет правосудия.

Нардепы активно выступали перед съездом адвокатов Украины, который 15 февраля должен был избрать 2 адвокатов членами Высшего совета правосудия. Гречковский был кандидатом на эту должность.

Нардепы от БПП называли незаконным возможное избрание Гречковского в ВСП, давали персональные негативные оценки его деятельности как адвоката, а также обвиняли Гречковского в уголовных правонарушениях, хотя в деле против него уже был постановлен оправдательный приговор.

Суд признал недостоверной информацию, которую озвучил Лубинец 5 февраля 2019 года в эфире парламентского телеканала "Рада", назвав Гречковского коррупционером и "горе-юристом", который не может быть избран в ВСП.

Суд обязал депутата опровергнуть обвинения в течение 15 дней после вступления в силу решения суда во время брифинга в кулуарах парламента. Лубинец должен огласить резолютивную часть решения суда, не допуская собственных комментариев.

Также суд признал недостоверной и такой, которая нарушает честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую озвучил Курячий во время пленарного заедания Верховной рады 8 февраля.

В частности, нардеп заявил, что Гречковский в нарушение Конституции пытается избраться членом ВСП, чтобы избежать проблем с законом.

Суд обязал Курячого опровергнуть все обвинения в адрес члена ВСП на следующем после вступления в силу решения суда пленарном заседании парламента. Нардеп должен зачитать резолютивную часть решения Печерского суда в трансляции телеканала "Рада", не допуская собственных комментариев.

Кроме этого, суд взыскал с нардепов по 2 305 гривен судебного сбора. Данное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, Гречковский избран в Высший совет правосудия съездом адвокатов Украины 15 февраля. Накануне съезда Гречковский заявил, что против него организована информационная кампания, чтобы заставить его снять свою кандидатуру.

Конституционный суд отказался рассматривать представление народных депутатов по 131 статье Конституции, которая устанавливает порядок формирования Высшего совета правосудия.