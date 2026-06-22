Гречка різко подешевшала: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних

Головне: Хліб : Найдоступнішим залишається білий пшеничний хліб в "Ашані".

: Найдоступнішим залишається білий пшеничний хліб в "Ашані". Гречка : Різко подешевшала гречка у "Сільпо" - більш ніж удвічі.

: Різко подешевшала гречка у "Сільпо" - більш ніж удвічі. Яйця : В більшості мереж не змінилися в ціні.

: В більшості мереж не змінилися в ціні. Молоко : Вигідна пропозиція з'явилася в "Ашані".

: Вигідна пропозиція з'явилася в "Ашані". Олія: найнижчу ціну пропонує "Ашан".

Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях.

Хліб: стабільність та легкі коливання

Ціни на хлібобулочні вироби в більшості мереж залишилися без змін, за винятком "Сільпо", де змінився асортимент в наявності:

"Сільпо" : половинка нарізаного хліба "Сумська Паляниця Козацький" (0,35 кг) коштує 12.99 грн (у п'ятницю пропонували хліб Agrola "Народний" 650 г за 12.49 грн).

: половинка нарізаного хліба "Сумська Паляниця Козацький" (0,35 кг) коштує 12.99 грн (у п'ятницю пропонували хліб Agrola "Народний" 650 г за 12.49 грн). АТБ : тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) тримає ціну - 23.90 грн.

: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) тримає ціну - 23.90 грн. Novus : "Український" половина нарізаний від ТМ «Marka Promo» (400 г) - 25.79 грн.

: "Український" половина нарізаний від ТМ «Marka Promo» (400 г) - 25.79 грн. "Ашан": білий пшеничний "Формула Смаку" (350 г) - 14.50 грн.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 22 червня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка: обвал ціни в "Сільпо"

Найяскравіша зміна початку тижня зафіксована в мережі "Сільпо". Завдяки появі бюджетної позиції ціна на гречку там впала більш ніж удвічі:

"Сільпо": крупа гречана Extra! (1 кг) коштує всього 15.69 грн (проти 36.99 грн за ТМ "Ситий двір" у п'ятницю).

крупа гречана Extra! (1 кг) коштує всього 15.69 грн (проти 36.99 грн за ТМ "Ситий двір" у п'ятницю). АТБ : "Розумний вибір" (1 кг) стабільно тримається на позначці 65.90 грн.

: "Розумний вибір" (1 кг) стабільно тримається на позначці 65.90 грн. Novus : ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65.99 грн.

: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65.99 грн. "Ашан": ядриця швидкорозварювана Auchan (1 кг) - 69.90 грн.

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Яйця: ціновий штиль

У категорії курячих яєць ситуація повністю "заморожена". Усі чотири мережі зберегли п'ятничні цінники:

"Ашан": утримує статус найдешевшої пропозиції 2.90 грн за штуку або 29.00 грн за десяток.

АТБ: десяток від ТМ "Своя лінія" (1 категорія) - 50.90 грн.

"Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 52.28 грн.

Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52.39 грн.

Молоко: зміна фасування в "Ашані"

Ціни на невеликі пакування молока (400-450 г) залишаються незмінними, а от покупцям в "Ашані" варто звернути увагу на оновлення полиць:

АТБ : пастеризоване "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21.30 грн.

: пастеризоване "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21.30 грн. "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.

"Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн. "Ашан": на зміну пляшці молока Auchan 2,6% об'ємом 900 г (яке коштувало 38.90 грн) прийшов менший формат - 400 г за 21.90 грн.

на зміну пляшці молока Auchan 2,6% об'ємом 900 г (яке коштувало 38.90 грн) прийшов менший формат - 400 г за 21.90 грн. Novus: ультрапастеризоване ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) коштує стабільні 34.99 грн.

Соняшникова олія: Novus оновив асортимент

Поки більшість маркетів тримають старі ціни на півлітрові пляшки, у Novus зафіксовано нову позицію: