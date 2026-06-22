Гречка різко подешевшала: як змінилися ціни на продукти в супермаркетах після вихідних

Головне:
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Хліб: Найдоступнішим залишається білий пшеничний хліб в "Ашані".
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Гречка: Різко подешевшала гречка у "Сільпо" - більш ніж удвічі.
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Яйця: В більшості мереж не змінилися в ціні.
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Молоко: Вигідна пропозиція з'явилася в "Ашані".
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Олія: найнижчу ціну пропонує "Ашан".
Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях.
Хліб: стабільність та легкі коливання
Ціни на хлібобулочні вироби в більшості мереж залишилися без змін, за винятком "Сільпо", де змінився асортимент в наявності:
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"Сільпо": половинка нарізаного хліба "Сумська Паляниця Козацький" (0,35 кг) коштує 12.99 грн (у п'ятницю пропонували хліб Agrola "Народний" 650 г за 12.49 грн).
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АТБ: тостовий ніжний хліб "Кристинопіль" (300 г) тримає ціну - 23.90 грн.
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Novus: "Український" половина нарізаний від ТМ «Marka Promo» (400 г) - 25.79 грн.
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"Ашан": білий пшеничний "Формула Смаку" (350 г) - 14.50 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 22 червня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка: обвал ціни в "Сільпо"
Найяскравіша зміна початку тижня зафіксована в мережі "Сільпо". Завдяки появі бюджетної позиції ціна на гречку там впала більш ніж удвічі:
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"Сільпо": крупа гречана Extra! (1 кг) коштує всього 15.69 грн (проти 36.99 грн за ТМ "Ситий двір" у п'ятницю).
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АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) стабільно тримається на позначці 65.90 грн.
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Novus: ТМ "Marka Promo" (1 кг) - 65.99 грн.
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"Ашан": ядриця швидкорозварювана Auchan (1 кг) - 69.90 грн.
Яйця: ціновий штиль
У категорії курячих яєць ситуація повністю "заморожена". Усі чотири мережі зберегли п'ятничні цінники:
- "Ашан": утримує статус найдешевшої пропозиції 2.90 грн за штуку або 29.00 грн за десяток.
- АТБ: десяток від ТМ "Своя лінія" (1 категорія) - 50.90 грн.
- "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт.) - 52.28 грн.
- Novus: ТМ "Marka Promo" С1 (10 шт.) - 52.39 грн.
Молоко: зміна фасування в "Ашані"
Ціни на невеликі пакування молока (400-450 г) залишаються незмінними, а от покупцям в "Ашані" варто звернути увагу на оновлення полиць:
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АТБ: пастеризоване "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21.30 грн.
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"Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21.49 грн.
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"Ашан": на зміну пляшці молока Auchan 2,6% об'ємом 900 г (яке коштувало 38.90 грн) прийшов менший формат - 400 г за 21.90 грн.
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Novus: ультрапастеризоване ТМ "Marka Promo" 2,5% (900 г) коштує стабільні 34.99 грн.
Соняшникова олія: Novus оновив асортимент
Поки більшість маркетів тримають старі ціни на півлітрові пляшки, у Novus зафіксовано нову позицію:
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"Ашан": власна марка фіксує найнижчу ціну ринку - 48.00 грн за 0,5 л.
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АТБ: "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53.13 грн.
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"Сільпо": ТМ "Премія" рафінована (0,5 л) - 53.99 грн.
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Novus: замість рафінованої олії Marka Promo об'ємом 0,8 л (яка коштувала 72.99 грн), на полицях з'явилася "Олейна Пресова" (500 мл) за ціною 71.94 грн.