UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гречка незабаром подешевшає: у Мінагрополітики назвали нову ціну

Фото: гречка подешевшає  до 60-70 гривень за кілограм (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на гречану крупу в Україні незабаром можуть впасти до 60-70 грн за кілограм. Аграрії збирають новий врожай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм", - зазначив він.

За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумської області - 15,5 тис. тонн. Хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Далі слідують Житомирська та Хмельницька області - кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. тонн гречки.

Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн, повідомив чиновник.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні гречана крупа подешевшала на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти