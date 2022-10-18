Гречка незабаром подешевшає: у Мінагрополітики назвали нову ціну

Ціни на гречану крупу в Україні незабаром можуть впасти до 60-70 грн за кілограм. Аграрії збирають новий врожай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм", - зазначив він.

За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумської області - 15,5 тис. тонн. Хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Далі слідують Житомирська та Хмельницька області - кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. тонн гречки.

Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн, повідомив чиновник.