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Гречка незабаром подешевшає: у Мінагрополітики назвали нову ціну

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Україна, Вівторок 18 жовтня 2022 10:50
Гречка незабаром подешевшає: у Мінагрополітики назвали нову ціну Фото: гречка подешевшає  до 60-70 гривень за кілограм (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на гречану крупу в Україні незабаром можуть впасти до 60-70 грн за кілограм. Аграрії збирають новий врожай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

"Наразі до переробних підприємств поступає гречка з нового врожаю. Є перспективи, що ціна знизиться до 60-70 грн за кілограм", - зазначив він.

За його словами, найбільше гречки намолотили аграрії Сумської області - 15,5 тис. тонн. Хоча зі збором врожаю в прифронтових і прикордонних зонах є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру.

Далі слідують Житомирська та Хмельницька області - кожна з областей вже зібрала по 15,2 тис. тонн гречки.

Загалом гречки станом на зараз зібрали понад 120 тис. тонн. Очікується її у цьому сезоні понад 150 тис. тонн, повідомив чиновник.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні гречана крупа подешевшала на 6,5% до 89,8 гривень за кілограм.

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