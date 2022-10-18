Гречка скоро подешевеет: в Минагрополитики назвали новую цену

Цены на гречневую крупу в Украине в скором времени могут упасть до 60-70 грн за килограмм. Аграрии убирают новый урожай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

"В настоящее время в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм", - отметил он.

По его словам, больше всего гречихи намолотили аграрии Сумской области - 15,5 тыс. тонн. Хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.

Далее следуют Житомирская и Хмельницкая области - каждая из областей уже собрала по 15,2 тыс. тонн гречки.

В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тыс. тонн. Ожидается его в этом сезоне более 150 тыс. тонн, сообщил чиновник.