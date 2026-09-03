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Гречка дорожчає, яйця подешевшали: як змінилися ціни на продукти 3 вересня

17:07 03.09.2026 Чт
3 хв
В деяких супермаркетах гречана крупа зросла до 70 грн
aimg Марія Кучерявець
Гречка дорожчає, яйця подешевшали: як змінилися ціни на продукти 3 вересня Фото: супермаркети оновили ціни на продукти 3 вересня (Getty Images)
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Супермаркети оновили вартість соціально важливих продуктів. Більшість позицій залишаються стабільними, однак у деяких мережах зафіксовано зміни цін на гречку, яйця та соняшникову олію.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 3 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Як змінилися цінники в супермаркетах за добу

Хліб: Ціни в усіх мережах залишаються без змін. Найдешевшим варіантом є нарізана половинка "Сумська Паляниця Козацький" у "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).

Гречка: У мережі Novus вартість власної марки "Marka Promo" зросла на 4 гривні - з 65,99 грн до 69,99 грн за кг. В інших супермаркетах ціни не змінилися.

Яйця: В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подешевшали - десяток тепер обійдеться в 39,00 грн замість 44,00 грн (-5 грн). Водночас у Novus змінилася найдешевша позиція: замість акційної "Квочки" С2 за 49,99 грн з'явилися яйця "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн.

Гречка дорожчає, яйця подешевшали: як змінилися ціни на продукти 3 вересня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 3 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Молоко: Ціни на пастеризоване та ультрапастеризоване молоко залишилися на рівні 2 вересня. Найдешевші порційні позиції (450 г) пропонують АТБ (21,30 грн) та "Сільпо" (21,49 грн).

Соняшникова олія: У "Сільпо" пляшка олії "Премія" (0,5 л) подешевшала на 3,50 грн за рахунок знижки - до 52,99 грн. Водночас у Novus замість пляшки "Королівський Смак" (745 г за 71,49 грн) у найдешевшій позиції представлено об'єм 850 мл "Олейна Традиційна" за 99,99 грн.

Детальні ціни в супермаркетах (3 вересня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хліб Marka Promo "Український" (400 г, половина нарізаний) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 3,90 грн/шт (39,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Ситий двір" С1 (10 шт) - 52,13 грн
  • Novus: яйця курячі "Від Доброї Курки Київська 10" С2 (10 шт)
  • - 55,99
  • АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
  • Novus: молоко "На Здоров'я" ультрапастеризоване 3,2% (500 г) - 34,99 грн (замість 43,49, акційна ціна діє при доставці до 02.09.2026)

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акційна ціна замість 56,49 грн)
  • Novus: олія соняшникова "Олейна Традиційна" рафінована (850 мл) - 99,99 грн
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