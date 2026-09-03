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Главная » Бизнес » Экономика

Гречка дорожает, яйца подешевели: как изменились цены на продукты 3 сентября

17:07 03.09.2026 Чт
3 мин
В некоторых супермаркетах гречневая крупа выросла до 70 грн
aimg Мария Кучерявец
Гречка дорожает, яйца подешевели: как изменились цены на продукты 3 сентября Фото: супермаркеты обновили цены на продукты 3 сентября (Getty Images)
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Супермаркеты обновили стоимость социально важных продуктов. Большинство позиций остаются стабильными, однако в некоторых сетях зафиксированы изменения цен на гречку, яйца и подсолнечное масло.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 3 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Как изменились ценники в супермаркетах за сутки

Хлеб: Цены во всех сетях остаются без изменений. Самым дешевым вариантом является нарезанная половинка "Сумская Паляница Казацкий" в "Сильпо" (12,99 грн за 350 г).

Гречка: В сети Novus стоимость собственной марки "Marka Promo" выросла на 4 гривны - с 65,99 грн до 69,99 грн за кг. В других супермаркетах цены не изменились.

Яйца: В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подешевели - десяток теперь обойдется в 39,00 грн вместо 44,00 грн (-5 грн). В то же время в Novus изменилась самая дешевая позиция: вместо акционной "Квочки" С2 за 49,99 грн появились яйца "Від Доброї Курки" С2 по 55,99 грн.

Гречка дорожает, яйца подешевели: как изменились цены на продукты 3 сентября

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 3 сентября (инфографика РБК-Украина)

Молоко: Цены на пастеризованное и ультрапастеризованное молоко остались на уровне 2 сентября. Дешевые порционные позиции (450 г) предлагают АТБ (21,30 грн) и "Сильпо" (21,49 грн).

Подсолнечное масло: В "Сильпо" бутылка масла "Премия" (0,5 л) подешевела на 3,50 грн за счет скидки - до 52,99 грн. В то же время в Novus вместо бутылки "Королівський Смак" (745 г за 71,49 грн) в самой дешевой позиции представлен объем 850 мл "Олейна Традиційна" за 99,99 грн.

Подробные цены в супермаркетах (3 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 12,99 грн.
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (400 г, половина нарезанный) - 25,79 грн.

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 3,90 грн/шт (39,00 грн за десяток).
  • "Сильпо": яйца куриные "Сытый двор" С1 (10 шт) - 52,13 грн
  • Novus: яйца куриные "От Доброй Курицы Киевская 10" С2 (10 шт)
  • - 55,99
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 68,50 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 21,30 грн.
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан": GB/Молоко 2,6% (900 г) - 38,90 грн
  • Novus: молоко "На Здоровье" ультрапастеризованное 3,2% (500 г) - 34,99 грн (вместо 43,49, акционная цена действует при доставке до 02.09.2026)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акционная цена вместо 56,49 грн)
  • Novus: масло подсолнечное "Олейное Традиционное" рафинированное (850 мл) - 99,99 грн
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