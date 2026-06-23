Гречка по 15 грн, а хліб подорожчав: які ціни пропонують супермаркети 23 червня

Головне: Гречка : У мережі "Сільпо" кілограм крупи можна знайти всього 15,69 грн, тоді як в інших супермаркетах ціна перевищує 65-69 грн.

: У мережі "Сільпо" кілограм крупи можна знайти всього 15,69 грн, тоді як в інших супермаркетах ціна перевищує 65-69 грн. Хліб : Ринок демонструє стабільність, окрім мережі "Ашан", де зафіксовано стрибок ціни з 14,50 грн до 21,30 грн.

: Ринок демонструє стабільність, окрім мережі "Ашан", де зафіксовано стрибок ціни з 14,50 грн до 21,30 грн. Яйця : Ціни тримаються на рівні минулого тижня. Курячі яйця можна знайти за найнижчою вартістю 2,90 грн/шт (або 29 грн за десяток).

: Ціни тримаються на рівні минулого тижня. Курячі яйця можна знайти за найнижчою вартістю 2,90 грн/шт (або 29 грн за десяток). Молоко : За 400-450 г доведеться заплатити 21,30-21,90 грн, а великий формат (900 г) можна придбати за 34,99 грн.

: За 400-450 г доведеться заплатити 21,30-21,90 грн, а великий формат (900 г) можна придбати за 34,99 грн. Олія: Прайси стабілізувалися після нещодавнього оновлення асортименту. Найдешевшу півлітрову пляшку рафінованої олії пропонують по 48,00 грн.

Огляд відображає виключно найнижчий ціновий сегмент серед наявних товарів.

Гречка: "Сільпо" утримує рекордний мінімум

Абсолютним лідером за рівнем доступності гречаної крупи залишається мережа "Сільпо", яка напередодні обвалила ціну на крупу завдяки бюджетній лінійці. В інших супермаркетах цінники перевищують 65 гривень:

"Сільпо": Крупа гречана Extra!, 1 кг - 15,69 грн

АТБ: "Розумний вибір", 1 кг - 65,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo", 1 кг - 65,99 грн

"Ашан": ядриця швидкорозварювана Auchan, 1 кг - 69,90 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 23 червня (інфографіка РБК-Україна)

Хліб: стрибок ціни в "Ашані"

Якщо більшість мереж утримали прайси понеділка, то в "Ашані" зафіксовано здорожчання половинки пшеничного хліба (з 14,50 грн за бренд "Формула Смаку" до 21,30 грн за внутрішню позицію):

"Сільпо": "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці, 0,35 кг - 12,99 грн

"Ашан": Хліб Пшеничний половинка - 21,30 грн (учора - 14,50 грн за іншу марку)

(учора - 14,50 грн за іншу марку) АТБ: Тостовий ніжний "Кристинопіль", 300 г - 23,90 грн

Novus: "Український" половинка нарізаний ТМ "Marka Promo", 400 г - 25,79 грн

Курячі яйця: повна "заморозка" цін

Ситуація в цій категорії залишається абсолютно незмінною з минулого тижня. "Ашан" продовжує впевнено утримувати статус найдешевшого місця для купівлі яєць поштучно:

"Ашан": Яйце куряче С1, 1 шт. - 2,90 грн (29,00 грн за десяток)

(29,00 грн за десяток) АТБ: ТМ "Своя лінія" 1 категорія, 10 шт. - 50,90 грн

"Сільпо": ТМ "Пашот" столові С1, 10 шт. - 52,28 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" С1, 10 шт. - 52,39 грн

Молоко: стабільність малих і великих пакувань

Ціни на молоко повністю скопіювали показники 22 червня. Трендом залишається перехід брендів на менше фасування, що дозволяє візуально тримати низький цінник на полиці:

АТБ: "Щоденний збір" пастеризоване 2,5%, 450 г - 21,30 грн

"Сільпо": "Повна Чаша" пастеризоване 2,6%, 450 г - 21,49 грн

"Ашан": ТМ "Auchan" 2,6%, 400 г - 21,90 грн

Novus: ТМ "Marka Promo" ультрапастеризоване 2,5%, 900 г - 34,99 грн

Соняшникова олія: ціни без змін

Після того, як Novus оновив асортимент і виставив на полиці 500 мл "Олейну", ціни стабілізувалися у всіх гравців ринку. Найдешевша пропозиція - у власної марки "Ашану":