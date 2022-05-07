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Гражданских фактически вывели из "Азовстали". Готовим второй этап эвакуации, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы страны.

Зеленский отметил содействие международных организаций в эвакуации. Президент рассказал о подготовке новых гуманитарных коридоров.

"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали". Удалось спасти более трехсот человек – женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из "Азовстали". И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии – раненых и медиков", – заявил Зеленский.

По его словам, для успеха второго этапа необходимо соблюдение договоренностей. Однако сейчас стопроцентных гарантий никто не предоставить не может. Также власти продолжают поиски решения и по выводу защитников Мариуполя из окружения.

"Безусловно работаем и над тем, чтобы вывести наших военных. Всех героев, защищающих Мариуполь. Это очень сложно, но важно", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что российские оккупанты убили троих военных из "Азовстали" во время эвакуации мирных жителей.

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