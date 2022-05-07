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Цивільних фактично вивели з "Азовсталі". Готуємо другий етап евакуації, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підсумував перший етап евакуаційних заходів із маріупольського заводу "Азовсталь" і відразу анонсував підготовку наступного раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський відзначив сприяння міжнародних організацій в евакуації. Президент розповів про підготовку нових гуманітарних коридорів.

"Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати більше трьохсот людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі". І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків", – заявив Зеленський.

За його словами, для успіху другого етапу потрібне дотримання домовленостей. Проте, наразі стовідсоткових гарантій ніхто не надати не може. Також влада продовжує пошуки рішення і щодо виведення захисників Маріуполя з оточення.

"Безумовно працюємо і над тим, щоб вивести наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно, але важливо", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти вбили трьох військових із "Азовсталі" під час евакуації мирних мешканців.

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