Гражданин Словакии пытался вывезти из Украины книги начала ХХ века

Пограничники Чопского отряда на пункте пропуска "Малый Березный" задержали гражданина Словакии. Иностранец пытался вывезти из Украины 13 книг начала ХХ века, которые могут представлять историческую и культурную ценность.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность",- говорится в сообщении.
Известно, что книги нашли во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen, которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины направлялся 50-летний гражданин Словакии.
"В салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом",- отмечают в ведомстве.
Сейчас старинные предметы изъяты сотрудниками таможни. Их историческая и культурная ценность будет установлена соответствующим экспертом.
Напомним, что в январе пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в оккупированной части Луганской области икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.
Добавим, что во время визита Лаврова в БИГ ему подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Это вызвало дипломатический скандал.