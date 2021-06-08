Гражданин Словакии пытался вывезти из Украины книги начала ХХ века

"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность",- говорится в сообщении.

Известно, что книги нашли во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen, которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины направлялся 50-летний гражданин Словакии.

"В салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом",- отмечают в ведомстве.

Сейчас старинные предметы изъяты сотрудниками таможни. Их историческая и культурная ценность будет установлена соответствующим экспертом.