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Гражданин Словакии пытался вывезти из Украины книги начала ХХ века

Автор: РБК-Украина

Пограничники Чопского отряда на пункте пропуска "Малый Березный" задержали гражданина Словакии. Иностранец пытался вывезти из Украины 13 книг начала ХХ века, которые могут представлять историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня ночью пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза за границу партии книг, которые, возможно, представляют культурную ценность",- говорится в сообщении.

Известно, что книги нашли во время осмотра легкового автомобиля Volkswagen, которым через пункт пропуска "Малый Березный" на выезд из Украины направлялся 50-летний гражданин Словакии.

"В салоне автомобиля нашли 13 книг начала ХХ века. Среди них книги на религиозную тематику и произведения иностранных авторов, изданные в Украине и за рубежом",- отмечают в ведомстве.

Сейчас старинные предметы изъяты сотрудниками таможни. Их историческая и культурная ценность будет установлена соответствующим экспертом.

Фото: изъятые старинные книги (dpsu.gov.ua)

Напомним, что в январе пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в оккупированной части Луганской области икон и книг, которые могут представлять культурную ценность.

Добавим, что во время визита Лаврова в БИГ ему подарили вывезенную из Луганска старинную икону. Это вызвало дипломатический скандал.

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