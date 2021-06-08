Громадянин Словаччини намагався вивезти з України книги початку ХХ століття

"Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що книги знайшли під час огляду легкового автомобіля Volkswagen, яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України прямував 50-річний громадянин Словаччини.

"У салоні автомобіля знайшли 13 книг початку ХХ століття. Серед яких книги на релігійну тематику та твори іноземних авторів, видані в Україні та за кордоном", - зазначають у відомстві.

Наразі старовинні предмети вилучені співробітниками митниці. Їх історичну та культурну цінність буде встановлено відповідним експертом.