UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Гражданин РФ пытался подкупить пограничников "двумя билетами банка России"

Автор: Мария Кучерявец

В пункте пропуска "Сеньковка" гражданин РФ пытался дать пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину. Вместо ПЦР-теста на коронавирус мужчина предлагал "два билета банка России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации ведомства, россиянин ехал в Украину с женой, однако во время проверки пограничники выяснили, что у них нет ПЦР-тестов на COVID-19.

После чего иностранец, чтобы пересечь границу, решил предложить пограничникам взятку - "два билета банка России" номиналом по 5 тысяч российских рублей.

Однако его попытка подкупа была неудачной, от взятки украинские пограничники отказались.

Правоохранители задокументировали факт совершения уголовного преступления по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас денежные средства изъяты, граждане возвращены в Россию.

Фото: россиянин пытался попасть в Украину за "два билета Банка России" (dpsu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службакоррупцияРоссийская Федерация