Гражданин РФ пытался подкупить пограничников "двумя билетами банка России"

По информации ведомства, россиянин ехал в Украину с женой, однако во время проверки пограничники выяснили, что у них нет ПЦР-тестов на COVID-19.

После чего иностранец, чтобы пересечь границу, решил предложить пограничникам взятку - "два билета банка России" номиналом по 5 тысяч российских рублей.

Однако его попытка подкупа была неудачной, от взятки украинские пограничники отказались.

Правоохранители задокументировали факт совершения уголовного преступления по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас денежные средства изъяты, граждане возвращены в Россию.

Фото: россиянин пытался попасть в Украину за "два билета Банка России" (dpsu.gov.ua)