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Громадянин РФ намагався підкупити прикордонників "двома квитками банку Росії"

Автор: Марія Кучерявець

У пункті пропуску "Сеньківка" громадянин РФ намагався дати прикордонникам хабар аби потрапити до України. Замість ПЛР-тесту на коронавірус чоловік пропонував "два квитки банку Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією відомства, росіянин їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з’ясували, що у них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Після чого іноземець, аби перетнути кордон, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5 тисяч російських рублів.

Однак його спроба підкупу була невдалою, від хабаря українські прикордонники відмовились.

Правоохоронці задокументували факт вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі грошові кошти вилучено, громадян повернуто до Росії.

Фото: росіянин намагався потрапити до України за "два квитки банку Росії" (dpsu.gov.ua)

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