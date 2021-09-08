Громадянин РФ намагався підкупити прикордонників "двома квитками банку Росії"

За інформацією відомства, росіянин їхав в Україну з дружиною, однак під час перевірки прикордонники з’ясували, що у них немає ПЛР-тестів на COVID-19.

Після чого іноземець, аби перетнути кордон, вирішив запропонувати прикордонникам хабар - "два квитки банку Росії" номіналом по 5 тисяч російських рублів.

Однак його спроба підкупу була невдалою, від хабаря українські прикордонники відмовились.

Правоохоронці задокументували факт вчинення кримінального правопорушення за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Наразі грошові кошти вилучено, громадян повернуто до Росії.

Фото: росіянин намагався потрапити до України за "два квитки банку Росії" (dpsu.gov.ua)