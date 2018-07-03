Злоумышленник планировал доставить медь в Одессу для продажи
Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину свыше 300 кг меди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, в пункте пропуска "Кучурган" пограничники остановили для проверки легковой автомобиль, которым управлял 30-летний гражданин Молдовы.
В ходе осмотра правоохранители обнаружили в машине специально оборудованные тайники, размещенные под задним сиденьем, в спинках и в полостях для динамиков, в которых злоумышленник перевозил 308,6 кг меди на общую сумму 73 тысячи гривен.
Злоумышленник планировал доставить медь в Одессу, вероятно для продажи.
Фото: гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину свыше 300 кг меди (dpsu.gov.ua)
Напомним, ранее сообщалось, что пограничники предупредили контрабанду табачных изделий через госграницу.