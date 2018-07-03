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Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину свыше 300 кг меди

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 10:14
Фото: изъятая медь (dpsu.gov.ua)
Фото: изъятая медь (dpsu.gov.ua)

Злоумышленник планировал доставить медь в Одессу для продажи

Гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину свыше 300 кг меди. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в пункте пропуска "Кучурган" пограничники остановили для проверки легковой автомобиль, которым управлял 30-летний гражданин Молдовы.

В ходе осмотра правоохранители обнаружили в машине специально оборудованные тайники, размещенные под задним сиденьем, в спинках и в полостях для динамиков, в которых злоумышленник перевозил 308,6 кг меди на общую сумму 73 тысячи гривен.

Злоумышленник планировал доставить медь в Одессу, вероятно для продажи.

 

Фото: гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину свыше 300 кг меди (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники предупредили контрабанду табачных изделий через госграницу.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Молдова, контрабанда  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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