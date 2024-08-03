Гранти на навчання у вишах: у МОН роз’яснили, хто і скільки грошей може отримати

Хто може отримати грант на навчання

У відомстві пояснюють, що державні гранти отримають всі вступники, які підпадатимуть під визначені вище критерії.

Щоб подати заявку, абітурієнти повинні визначитися з пріоритетним навчальним закладом та обрати відповідну освітню програму через свій електронний кабінет вступника. Рекомендується також ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яку частину цієї вартості може покрити грант.

Якщо вступник відповідає умовам для отримання гранту, він отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.

Як отримати компенсацію за навчання

Після успішного зарахування на бажану програму студент повинен подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) у період з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. Після обробки заяви студента буде поінформовано про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми.

Грант надається на весь термін навчання, проте виплати здійснюватимуться двічі на рік. Після схвалення грантової заявки необхідно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію через мобільний застосунок "Дія". У цьому ж застосунку треба обрати послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з українських банків рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту.

Якщо вступник є неповнолітнім, запит на отримання державного гранту подає один із батьків або законних представників. Кошти, отримані у формі гранту, можуть бути використані лише для оплати навчання в закладі вищої освіти, з яким підписано відповідний контракт.

Як розраховується розмір гранту

Розмір гранту розраховуватиметься індивідуально для кожного вступника на основі результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ) та з урахуванням коефіцієнту спеціальності.

Вступники з результатом НМТ від 150 балів з будь-яких двох предметів мають можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень. Вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких двох предметів можуть претендувати на грант другого рівня у розмірі 25 тисяч гривень.

Розмір гранту може бути збільшено залежно від коефіцієнту спеціальності. Коефіцієнт на рівні 1,5 встановлюється для таких спеціальностей та галузей знань:

01 Освіта/Педагогіка

09 Біологія

10 Природничі науки (крім спеціальностей 101 Екологія, 106 Географія)

11 Математика та статистика

13 Механічна інженерія

14 Електрична інженерія

16 Хімічна інженерія та біоінженерія

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

18 Виробництво та технології

19 Архітектура та будівництво

20 Аграрні науки та продовольство

227 Терапія та реабілітація

Коефіцієнт на рівні 1,3 встановлено для таких спеціальностей та галузей знань:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія

025 Музичне мистецтво

026 Сценічне мистецтво

035 Філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики)

12 Інформаційні технології

21 Ветеринарія

22 Охорона здоров'я (крім спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров’я)

Для інших спеціальностей коефіцієнт становить 1,0.

Студенти, які вступають на освітні програми за такими спеціальностями та галузями знань, можуть претендувати лише на грант другого рівня (25 тисяч гривень):