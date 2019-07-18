Грановский заметил различия в позициях Зеленского и Разумкова по двойному гражданству

Фото: Александр Грановский (из открытых источников)

Грановский призвал "Слугу народа" официально прокомментировать ситуацию

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, обратил внимание на различия в позициях президента Владимира Зеленского и главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова по двойному гражданству. Об этом Грановский написал на своем Facebook.

Грановский напомнил, что в Харькове журналист задала вопрос Зеленскому на тему его отношения к двойному гражданству Александра Куницкого, который является представителем партии "Слуга народа".

"Дмитрий Разумков, следует отметить, что позиция в этом вопросе Зеленского В.А. категорически отличается от вашей. Если правильно припоминаю, в интервью Соне Кошкиной вы удосужились подчеркнуть, что эту ошибку может исправить общество и харьковчане, а не партия, так как проблемы как таковой вы в качестве №1 в списке "Слуга народу" не усматриваете", - написал Грановский.

По словам нардепа, Зеленский четко заявил, что в случае наличия паспорта другой страны, человек не может баллотироваться в Верховную раду.

"Дмитрий Разумков, Ирина Венедиктова, как считаете, общество сейчас в праве рассчитывать на официальный комментарий партии, которую вы возглавляете? Будет выглядеть корректно, думаете? Единственный фрагмент из сказанного президентом, который, на мой взгляд, требует уточнения - заявление Куницкого Александра на тему его добровольного отказа от гражданства государства Израиль. На тот случай, если вы все-таки посчитаете, что заявление партии уместно и своевременно, еще раз обращу ваше внимание на процедуру выхода из гражданства этой страны", - отметил он.

Грановский подчеркнул, что процедура очень внятная и не оставляет места для "лишних душевных переживаний".

"Важно отметить, что решение о согласии на выход из гражданства принимает исключительно министр внутренних дел Израиля либо его уполномоченный, и пока такого согласия не дано, заявитель по-прежнему остается гражданином Израиля. Следует принять во внимание, что по ряду причин министр может счесть нужным отказать в выходе из гражданства", - написал он.

Грановский сообщил, что обсудил данную тему с одним из тех, кто имеет опыт выхода из гражданства этой страны.

"Человеку пришлось потратить более 400.000 долларов США на юридических советников с целью подготовки всех необходимых документов для убеждения министра внутренних дел Израиля. Так ли это в случае с Куницким Александром? Я просто не знаю. Расскажите. Это ж ваш боец. Помимо трат в бешеном размере, попросите Александра продемонстрировать обществу весь подготовленный пакет документов, что он уже успел, как говорят юристы, "зафайлить" в консульство/посольство in due course. Неожиданный поворот, согласитесь", - добавил нардеп.

Напомним, Зеленский в Харькове заявил, что есть избирательное законодательство, согласно которому человек с двойным гражданством не может баллотироваться в нардепы.

"Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - заявил Зеленский.