Грановський: вплив адмінресурсу в Київському районі Харкова найменший

Фото: Олександр Грановський (facebook.com)

Грановський визнав, що перемога в цьому районі - амбітне завдання

Народний депутат Олександр Грановський заявив, що вплив адмінресурсу в Київському районі Харкова найменший. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Город Х".

"Я опинився у великій політиці з 2014 року і потрапив у парламент за списками. Але для будь-якої людини, яка хоче реалізувати себе в політиці, пройти школу (мажоритарки, - ред.) досить ефективно і правильно. Перемогти тут, в Київському районі - завдання не з простих. Харків'яни добре знають, що, зокрема, вплив відомого, але часто неіснуючого адмінресурсу, в Київському районі - найменший", - розповів Грановський.

Він також визнав, що перемога в цьому районі - амбітне завдання.

"Звичайно, це завдання амбітне. Все в руках виборців. В останні роки Україна демонструє відкриті, прозорі вибори", - додав політик.

Грановський також прокоментував справу мера Харкова Геннадія Кернеса, зазначивши, що вона лежить абсолютно в правовій площині.

"Кримінальна справа стосовно харківського міського голови починалася давно... У сучасних реаліях фактично відсутнє телефонне право. Сьогодні жоден чиновник не зможе виконати сумнівну інструкцію вищого керівництва або будь-якої іншої людини тільки лише з тієї причини, що людина, яка з подібним проханням звертається, не зможе його захистити", - заявив він.

Грановський не вважає, що суддя, який приймав подібні рішення, керувався "якимись таємними практиками".

"У той же час я не хочу коментувати питання непричетності пана Кернеса до тих подій або навпаки його причетності. Питання лежить виключно в правовій площині... Якщо таке рішення було прийнято свідомо суддею і, на думку громадянського суспільства, достатніх підстав на те не було, неможливо сумніватися в тому, що суд апеляційної інстанції згодом, а згодом Верховний, в стані це рішення переглянути", - сказав нардеп.

Він зазначив, що сьогодні кожен суддя в таких гучних одіозних випадках "здорово аналізує всі ризики, добре дивиться судову практику, бере до уваги масу аргументів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 серпня 2018 року суд Полтави закрив справу проти Кернеса і його охоронців. Як відомо, мера Харкова підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року. На даний момент прокуратура оскаржує в суді це рішення.