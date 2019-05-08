Грановский рассказал, как будет работать с Зеленским

Народный депутат Александр Грановский обьяснил, в каких вопросах будет сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью порталу "ГородХ".

"Безусловно, я должен работать с президентом, поскольку у президента Украины есть право законодательной инициативы и многие другие права. Я думаю, что нет такого депутата, который не может или не будет работать с новым президентом. Это большая иллюзия", - сказал Грановский.

Комментируя потенциальные планы нардепов из фракции БПП в текущей ситуации, он отметил, что для членства во фракции будут проведены праймериз.

"Руководство фракции уже сказало о том, что для того, чтобы стать членом фракции, будут проведены праймериз. Это раз. Два. Я не уверен, что все действующие члены парламента во фракции БПП примут решение еще раз, в том числе, стать депутатами от этой фракции. Три. Мы с вами не знаем, каким будет закон", - сказал Грановский.

Он также допустил, что большая часть действующих депутатов могут попробовать себя на мажоритарке, если она останется.

"И мне кажется, что фракция не поредеет до начала новой избирательной кампании или до окончания этой каденции", - добавил Грановский, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Напомним, также Грановский заявил, что не против инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, но готов поддержать любое решение фракции БПП по этому вопросу.