Народный депутат Александр Грановский проведет 9 мая в Харькове. Об этом он сказал в интервью порталу "ГородХ".

В частности, в Харькове Грановский будет возлагать цветы и встречаться с людьми.

"Для меня это непростой день. Сегодня популярно говорить, что мы неправильно смотрели на нашу историю - не там воевали, не за тех, не за ту родину, и за что наши деды и прадеды получили награды - совершенно не понятно. Я считаю, что так говорить - просто преступление. Я хорошо знаю, за кого воевали мои деды по линии отца и матери, знаю, за что они получили ранения, на каком языке они говорили, против кого воевали, и как называлась их Родина. Я не стесняюсь своей позиции, несмотря на то, что в разных аудиториях люди реагируют по-разному", - отметил народный депутат.

Отвечая на вопрос о том, как он планирует стать харьковчанином "не по прописке", Грановский ответил:

"Я встречался с родительскими и преподавательскими коллективами в школах, и там этот вопрос мне тоже задавали. И я нашел такой ответ на этот вопрос, который и родителей, и преподавателей удовлетворил, они мне поверили. Харьковчанин не прописка. В подобных ситуациях я предлагаю показать список дел. И в этом контексте я готов поспорить с большим количеством харьковчан, кто из нас по крови, а кто по прописке", - рассказал Грановский.

Также в ходе интервью Грановский рассказал, что мечтает о том, чтобы страна стала однозначно правовой.

"Я готов все для этого делать. Сегодня мы живем в очень сложном мире и решения принимаются под влиянием самых разных факторов… Мне бы хотелось внести какую-то свою лепту в то, чтобы правовая система работала абсолютно автономно и выигрывали сильнейшие", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Грановский продолжит все проекты в Харькове, которые он инициировал, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.