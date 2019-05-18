Грановский прокомментировал ситуацию вокруг национализации "ПриватБанка"

Во время национализации "ПриватБанка" могли быть допущены ошибки. Об этом заявил народный депутат от БПП Александр Грановский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Цензор.НЕТ.

"Я не имею права исключать, что были допущены какие-то ошибки… Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - заявил Грановский.

Он подчеркнул, что Высокий суд Лондона решил, что у Англии нет юрисдикции слушать дело по убыткам "ПриватБанка".

"Суд пришел к выводу, что такого права нет, юрисдикции нет ни над Коломойским, ни над Боголюбовым. И в своем решении суд сказал, предварительно, что вероятно Нацбанк и Минфин, в праве утверждать, что было мошенничество со стороны акционеров ПриватБанка на сумму, если не ошибаюсь, порядка 400 млн долл., но не на миллиарды, о которых шла речь ранее. Это решение в этой части не является обязательным для суда, который будет слушать дело по сути, поскольку это мнение исключительно судьи предварительное и в рамках его кейса по подсудности, не более. Но сигнал нехороший", - сказал Грановский.

По его мнению, это может означать, что истцы - НБУ и МФУ, шли по ложному пути все это время.

Грановский также подчеркнул, что не знает, кто на самом деле прав.

"Но мы имеем сегодня некий промежуточный результат, который, по мнению Лондонского суда, в цифровом выражении оказался в 10 раз меньше, нежели сумма претензий Нацбанка", - заявил нардеп.