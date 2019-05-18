Грановський прокоментував ситуацію навколо націоналізації "ПриватБанку"

Під час націоналізації "ПриватБанку" могли бути допущені помилки. Про це заявив народний депутат від БПП Олександр Грановський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не маю права виключати, що були допущені якісь помилки... Ну, треба бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися. Було б дивно, якби він на них не реагував. А він вже точно не ідіот", - заявив Грановський.

Він підкреслив, що Високий суд Лондона вирішив, що у Англії немає юрисдикції слухати справу по збитках "ПриватБанку".

"Суд прийшов до висновку, що такого права немає, юрисдикції немає ні над Коломойським, ні над Боголюбовим. І у своєму рішенні суд сказав, попередньо, що ймовірно Нацбанк і Мінфін, в праві стверджувати, що було шахрайство з боку акціонерів ПриватБанку на суму, якщо не помиляюся, близько 400 млн дол., але не на мільярди, про які йшла мова раніше. Це рішення в цій частині не є обов'язковим для суду, який буде слухати справу по суті, оскільки ця думка виключно судді попередня і в рамках його кейса за підсудністю, не більше. Але нехороший сигнал", - сказав Грановський.

На його думку, це може означати, що позивачі - НБУ, МФУ, йшли хибним шляхом весь цей час.

Грановський також підкреслив, що не знає, хто насправді правий.

"Але ми маємо сьогодні якийсь проміжний результат, який, на думку Лондонського суду, в цифровому вираженні виявився в 10 разів меншим, ніж сума претензій Нацбанку", - заявив нардеп.