Грановский пообещал поддержку следственному изолятору во Львове

По его словам, изолятор требует различной поддержки

Народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" пообещал поддержку следственному изолятору во Львове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посетил во Львове следственный изолятор. Жуткое место. Никакой в этом вины Минюста или персонала нет, конечно. До 1784 г - монастырь, после - тюрьма, которая работала и в советское время, и во время немецкой оккупации Львова. Количество погибших/расстрелянных людей в этих стенах - только можно представить. Изолятор безусловно требует различной поддержки. Попробуем помочь", - написал Грановский.

Ранее сообщалось, что Грановский возьмет под личный контроль уголовные дела по приюту "Сириус".