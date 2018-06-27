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Грановский пообещал поддержку следственному изолятору во Львове

НовостиОбщество    27.06.2018 - 21:37

По его словам, изолятор требует различной поддержки

Народный депутат Украины, член фракции "Блок Петра Порошенко" пообещал поддержку следственному изолятору во Львове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посетил во Львове следственный изолятор. Жуткое место. Никакой в этом вины Минюста или персонала нет, конечно. До 1784 г - монастырь, после - тюрьма, которая работала и в советское время, и во время немецкой оккупации Львова. Количество погибших/расстрелянных людей в этих стенах - только можно представить. Изолятор безусловно требует различной поддержки. Попробуем помочь", - написал Грановский.

Ранее сообщалось, что Грановский возьмет под личный контроль уголовные дела по приюту "Сириус".

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Теги публикации: Львов, изолятор, Александр Грановский  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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