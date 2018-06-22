Грановский возьмет под личный контроль дела по конфликту вокруг приюта "Сириус"

Грановский рассказал о ситуации вокруг приюта "Сириус"

Народный депутат Александр Грановский возьмет под личный контроль уголовные дела по приюту "Сириус". Об этом Грановский написал на своей странице в Facebook.

"Я хочу обратиться к тем, кто вздумал надругаться над Александрой Мезиновой и одновременно поиздеваться над приютом для бездомных животных "Сириус" и его обитателями. Ребята, так не будет. Я достаточно серьезно отношусь к этому вопросу и не позволю заниматься ерундой, когда речь идет о людях и бедных животных. Остановитесь. Умоляю. Будет горе", - написал Грановский.

По словам Грановского, ему стало известно, что в это воскресенье запланирована акция у стен приюта "Сириус", судя по всему, также и внутри с участием догхантеров.

"Мотив - совершение преступления. Цель - отравить каких-то животных и, тем самым, дискредитировать приют и его коллектив. Естественно, я не позволю и приложу максимальные усилия. Если такие появятся у стен "Сириуса" с подобными намерениями, уверен, будут задержаны силами правопорядка", - написал нардеп.

Он также анонсировал начало работы по систематизации полученной ранее информации о совершенных преступлениях в контексте этого конфликта.

"Не сомневаюсь, что причастные к этим совершенно идиотским поступкам прочтут эту мою публикацию. Для вашего удобства сообщаю, что все сотрудники приюта, которых вы имели удовольствие побить, прошли все необходимые процедуры по медицинскому освидетельствованию побоев, а уголовные дела с правильными фабулами внесены в ЕРДР и будут находиться на моем личном депутатском контроле", - отметил Грановский.

Согласно информации на официальном сайте, приют для животных и фонд "Сириус" основан Александрой Мезиновой в 2000 году в с. Ясногородка Киевской области. В 2014 году, после двух переездов, приют обосновался на собственной территории в с. Федоровка Киевской области. Приют опекает бездомных животных Киева и области, обеспечивает им проживание, лечение, вакцинацию, стерилизацию, занимается пристройством в семьи, помогает городу гуманно решать проблему большого количества бездомных животных, проводит разъяснительные работы среди населения. Также фондом проводится бесплатная вакцинация и стерилизация.