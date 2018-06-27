Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Грановський пообіцяв підтримку слідчому ізолятору у Львові

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 21:37

За його словами, ізолятор вимагає різної підтримки

Народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенко" пообіцяв підтримку слідчому ізолятору у Львові. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відвідав у Львові слідчий ізолятор. Моторошне місце. Ніякої в цьому провини Мін'юсту або персоналу немає, звичайно. До 1784 р - монастир, після - в'язниця, яка працювала і в радянський час, і під час німецької окупації Львова. Кількість загиблих/розстріляних людей у цих стінах тільки можна уявити. Ізолятор безумовно вимагає різної підтримки. Спробуємо допомогти", - написав Грановський.

Раніше повідомлялося, що Грановський візьме під особистий контроль кримінальні справи по притулку "Сіріус".

Грановський візьме під особистий контроль справи по конфлікту навколо притулку "Сіріус" Грановський розповів про звільнення українського бізнесмена з-під варти
Теги публікації: Львів, изолятор, Александр Грановский  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся