Грановський пообіцяв підтримку слідчому ізолятору у Львові

За його словами, ізолятор вимагає різної підтримки

Народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенко" пообіцяв підтримку слідчому ізолятору у Львові. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відвідав у Львові слідчий ізолятор. Моторошне місце. Ніякої в цьому провини Мін'юсту або персоналу немає, звичайно. До 1784 р - монастир, після - в'язниця, яка працювала і в радянський час, і під час німецької окупації Львова. Кількість загиблих/розстріляних людей у цих стінах тільки можна уявити. Ізолятор безумовно вимагає різної підтримки. Спробуємо допомогти", - написав Грановський.

Раніше повідомлялося, що Грановський візьме під особистий контроль кримінальні справи по притулку "Сіріус".