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Грановский подписал меморандум с нацменьшинствами в Харькове

Новости » Политика    11.07.2019 - 11:58
Грановский подписал меморандум с нацменьшинствами в Харькове
Фото: Александр Грановский (Facebook)

Политик подписал меморандум с 13 общинами Харькова и области

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, подписал меморандум с 13 общинами Харькова и области, которые представляют национальные меньшинства. Об этом Грановский сообщил на своем Facebook.

"Вчера подписал меморандум с 13 общинами Харькова и области - все они представляют национальные меньшинства, в большинстве случаев исповедуют Ислам. Все они украинцы, все они харьковчане, многие проживают в городе более 30 лет. Я хорошо знаю, что значит быть в меньшинстве и не понаслышке могу прокомментировать вопрос разницы культур, традиций, подходов к интерпретации истории, с чем зачастую сталкиваются все без исключения украинцы. Есть ли проблемы у этих людей? Достаточно. Чувствуют ли они какое-то культурное сопротивление в городе? Скорей, нет. Много ли накопилось юридических проблем? Вдоволь. Научились ли они их как-то разрешать? Кое-как, отвечу я", - написал Грановский.

Он также пообещал организовать юридический офис, целью которого станет вникнуть в проблемы выходцев из Пакистана, Турции, Сирии, Армении, Грузии, Афганистана, в проблемы ромов, которых более чем достаточно и других представителей этнических общин города и области.

"Открытые люди, добрые лица, чистые сердца. Приятно. Удивительно или нет, не знаю, но первый совместный проект будет организован с участием посольства Израиль в Украине, который родился еще до подписания соответствующего меморандума, но уже завершится при моем вовлечении", - написал Грановский.

Грановский намерен публично ответить на все "неудобные" вопросы
Новости Украины Александр ГрановскийХарьков
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