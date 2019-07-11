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Грановський підписав меморандум з нацменшинами в Харкові

Новини » Політика    11.07.2019 - 11:58
Грановський підписав меморандум з нацменшинами в Харкові
Фото: Олександр Грановський (Facebook)

Політик підписав меморандум з 13 громадами Харкова та області

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, підписав меморандум з 13 громадами Харкова та області, які представляють національні меншини. Про це Грановський повідомив на своєму Facebook.

"Вчора підписав меморандум з 13 громадами Харкова і області - всі вони представляють національні меншини, в більшості випадків сповідують Іслам. Всі вони українці, всі вони харків'яни, багато хто проживає у місті більше 30 років. Я добре знаю, що значить бути в меншості і не з чуток можу прокоментувати питання різниці культур, традицій, підходів до інтерпретації історії, з чим найчастіше стикаються усі без винятку українці. Є проблеми у цих людей? Досить. Чи вони відчувають якийсь культурний опір в місті? Швидше, ні. Багато накопичилося юридичних проблем? Вдосталь. Навчилися вони їх якось вирішувати? Якось, відповім я", - написав Грановський.

Він також пообіцяв організувати юридичний офіс, метою якого стане вникнути в проблеми вихідців з Пакистану, Туреччини, Сирії, Вірменії, Грузії, Афганістану, проблеми ромів, яких більш ніж достатньо і інших представників етнічних громад міста і області.

"Відкриті люди, добрі особи, чисті серця. Приємно. Дивно чи ні, не знаю, але перший спільний проект буде організований за участю посольства Ізраїль в Україні, який народився ще до підписання відповідного меморандуму, але вже завершиться при моєму залученні", - написав Грановський.

Грановський має намір публічно відповісти на всі "незручні" питання
Новини України Александр ГрановскийХарків
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